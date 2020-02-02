Сенат США определил дату голосования по импичменту Дональду Трампу

Сенат США отложил окончательное голосование по импичменту президенту США Дональду Трампу до среды, 5 февраля. Об этом сообщило РИА Новости.

Согласно графику, утвержденному верхней палатой, сенаторы теперь вернутся к судебному разбирательству по делу об импичменте в 11.00 в понедельник (23.00 по Бишкеку), чтобы обсудить голосование по вынесению оправдательного или обвинительного вердикта Дональду Трампу.

Сенат США 31 января заблокировал вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту. Следующим вопросом на повестке может стать оправдание Дональда Трампа. У республиканцев для этого есть необходимое большинство.