Заключать фермерам фьючерсные сделки предложил депутат Жогорку Кенеша

Депутат парламента Аалы Карашев предложил Министерству сельского хозяйства активизировать работу с ассоциациями импортеров и экспортеров, заключать соглашения, в том числе добиваться подписания фьючерсных контрактов, предполагающих экспорт еще непроизведенной продукции.

По словам нардепа, производство сельхозтоваров должно продолжаться даже в том случае, если не будет профильного ведомства, то есть Минсельхоза. «Задача министерства состоит в том, чтобы оказывать содействие сбыту продукции используя возможности ЕАЭС, договариваться о создании долгосрочных каналов поставок», — считает Аалы Карашев.

Ранее министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев заявлял, что 75 процентов земель сельхозназначения находятся в частной собственности.

Вместе с тем из девяти основных продуктов питания, четыре — импортируются из других государств. Минсельхоз, как отмечают нардепы, не активно использует преференции статуса ВСП+, предоставляющие Кыргызстану право беспошлинного ввоза более 6,2 тысячи наименований товаров в страны Европейского союза.

Отмечается и сокращение кредитования фермеров и крестьян в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства». В 2019 году государственные субсидии сократились на 471 миллион сомов.