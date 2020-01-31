Премьер-министр Кыргызстана отправился в Казахстан с рабочим визитом

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев с рабочим визитом направился в Алматы (Казахстан). Об этом сообщили в аппарате правительства.

Отмечается, что глава кабмина примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета. В повестку включены 14 вопросов, в том числе касающиеся устранения барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза, исполнения ранее данных поручений, формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров, работы над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках интеграционного объединения, совершенствования механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер с учетом международных правил и практик.