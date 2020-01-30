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Власть

Еще один депутат парламента предлагает отправить правительство в отставку

Евгения Строкова считает, что правительство надо отправить в отставку. Об этом депутат заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, правительство, особенно чиновники на местах, не исполняют должным образом свои обязанности.

«Я имею в виду обеспечение жильем представителей самых социально незащищенных профессий — медиков и педагогов. Они получают комнаты в общежитиях, но не могут там даже своих детей прописать. Это несправедливо. Создана межведомственная комиссия по решению этого вопроса. Мы просили включить депутатов, но нашу просьбу проигнорировали. Знаете, что говорят госслужащие на местах? Мол, не слушайте депутатов, они скоро уйдут. Так вот, я предлагаю сработать на опережение — расформировать правительство и избрать новое. У нас время до октября еще есть», — сказала Евгения Строкова.

Отметим, нардепы периодически поднимают тему отставки кабмина.  Ранее с инициативой выступал Исхак Масалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142047/
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