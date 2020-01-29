Сооронбай Жээнбеков назвал приоритетные направления сотрудничества со Швецией

Сооронбай Жээнбеков встретился с парламентской делегацией Швеции во главе с первым вице-спикером Риксдага Асой Линдестам. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков выразил заинтересованность в развитии сотрудничества со Швецией, в том числе по укреплению парламентской демократии. Он подчеркнул, что для построения прогрессивной парламентской системы необходимо прежде всего иметь развитую экономику.

Глава государства отметил, что в стране активно работают над повышением благосостояния граждан, реализуют ряд крупных инфраструктурных проектов.

Мы четко осознаем, что сильное гражданское общество и парламентаризм способствуют развитию страны. Сооронбай Жээнбеков

Приоритетными направлениями для сотрудничества президент назвал торгово-экономическую и экологическую сферы. Он отметил, что Кыргызстан заинтересован в привлечении иностранных инвесторов, и призвал активно использовать преференции в рамках статуса ВСП+.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что Кыргызстан готов укреплять отношения со Швецией по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков встретился с парламентской делегацией Швеции

Депутаты парламента Швеции выразили заинтересованность в укреплении экономических связей между странами, наращивании сотрудничества в торгово-экономической, горнорудной сферах и защите экологии.