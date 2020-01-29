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Власть

Судья, отпустившая Насирбека Алмаматова, продолжает работать: жалоб не поступало

Дисциплинарная комиссия при Совете судей КР пока обсуждает, стоит ли рассматривать ответственность судьи, отпустившей экс-чиновника ГРС Насирбека Алмаматова. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила председатель Верховного суда Гульбара Калиева.

Депутат Алмазбек Акматов поинтересовался судьбой судьи Бишкекского городского суда, которая отпустила на свободу Насирбека Алмаматова.

«Почему эта судья до сих пор сидит на рабочем месте? Будет ли рассмотрена ее ответственность?» — спросил он.

Гульбара Калиева отметила, что ответственность может быть рассмотрена, только если поступит жалоба на действия судьи.

«Мы знаем свою ответственность, но есть процедура», — сказала глава ВС КР.

Напомним, что Насирбек Алмаматов был задержан 2 ноября 2018 года. Его обвинили в создании устойчивой коррупционной схемы по получению незаконных денежных поборов с граждан Кыргызстана при регистрации и перерегистрации авто, а также с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений.

В марте 2019-го Октябрьский районный суд Бишкека приговорил Насирбека Алмаматова к 12,5 года лишения свободы. Вторая инстанция смягчила приговор: тюремный срок заменили штрафом в размере 3,3 миллиона сомов. Осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда.

В конце октября прошлого года Верховный суд отменил решение второй инстанции, но Насирбек Алмаматов успел сбежать из страны. По итогам заседания Совета безопасности из органов прокуратуры уволили гособвинителя по данному делу Белека Рыскулова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141943/
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