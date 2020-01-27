Депутат Тынчтыкбек Конушбаев скрыл от налоговой доли в пяти компаниях

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Тынчтыкбек Конушбаев числится совладельцем в пяти компаниях, в их числе строительный и мебельный бизнес и пансионат на Иссык-Куле. Но он на протяжении трех лет не указывал это в своей декларации. Об этом сообщает Politmer.kg.
Как отмечается, Конушбаев нарушил Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша», который запрещает парламентариям одновременно находиться на иной государственной или муниципальной службе, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.
«На протяжении трех лет, с 2015 по 2017 год, налоговые декларации Тынчтыкбека Конушбаева были почти одинаковыми, менялся только доход нардепа. Каждый год он указывал в числе недвижимого имущества земельный участок в 3,5 гектара, из движимого — грузовой автомобиль Mersedes-Benz. В 2017-м депутат добавил в графу недвижимости четыре объекта «производственное здание» и один «пансион» без указания площади и каких-либо подробностей», — уточняет СМИ.
У близких родственников парламентария, к которым по закону относятся супруга, дети или другие лица на попечении, декларации все три года была идентичны — три квартиры, земельный участок и никаких данных о расходах и доходах.
Из открытых источников журналисты выяснили, что Тынчтыкбек Конушбаев числится совладельцем и руководителем пяти ОсОО. Это две мебельные компании — «Эксклюзивная мебельная фурнитура-Европа» и «Байтур Мебель», стройфирма «Байтур Билдинг», банный комплекс «Байтур» и пансионат «Керемет».
Ранее депутат не указывал их в декларациях. Только в 2018 году он дополнил отчет о доходах и расходах, указал эти пять компаний, уточнив, что они переданы в доверительное управление. Нардеп также сообщил, что его доход составил 35 миллионов 231 тысячу 682 сома, а расход — 823 тысячи 500 сомов. Он признался, что у него есть лошади на общую сумму 24 миллиона 49 тысяч 500 сомов.
«На самом деле нынешний парламентарий — бизнесмен с большим стажем. Как указано в Тынчтыкбека Конушбаева, он является президентом общественного фонда «Кожомкул», а также учредителем и президентом корпорации «Байтур». В парламенте он состоит в комитете по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству», — подчеркивают журналисты.