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Власть

Депутат Тынчтыкбек Конушбаев скрыл от налоговой доли в пяти компаниях

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Тынчтыкбек Конушбаев числится совладельцем в пяти компаниях, в их числе строительный и мебельный бизнес и пансионат на Иссык-Куле. Но он на протяжении трех лет не указывал это в своей декларации. Об этом сообщает Politmer.kg.

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Как отмечается, Конушбаев нарушил Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша», который запрещает парламентариям одновременно находиться на иной государственной или муниципальной службе, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.

«На протяжении трех лет, с 2015 по 2017 год, налоговые декларации Тынчтыкбека Конушбаева были почти одинаковыми, менялся только доход нардепа. Каждый год он указывал в числе недвижимого имущества земельный участок в 3,5 гектара, из движимого — грузовой автомобиль Mersedes-Benz. В 2017-м депутат добавил в графу недвижимости четыре объекта «производственное здание» и один «пансион» без указания площади и каких-либо подробностей», — уточняет СМИ.

У близких родственников парламентария, к которым по закону относятся супруга, дети или другие лица на попечении, декларации все три года была идентичны — три квартиры, земельный участок и никаких данных о расходах и доходах.

Из открытых источников журналисты выяснили, что Тынчтыкбек Конушбаев числится совладельцем и руководителем пяти ОсОО. Это две мебельные компании — «Эксклюзивная мебельная фурнитура-Европа» и «Байтур Мебель», стройфирма «Байтур Билдинг», банный комплекс «Байтур» и пансионат «Керемет».

Ранее депутат не указывал их в декларациях. Только в 2018 году он дополнил отчет о доходах и расходах, указал эти пять компаний, уточнив, что они переданы в доверительное управление. Нардеп также сообщил, что его доход составил 35 миллионов 231 тысячу 682 сома, а расход — 823 тысячи 500 сомов. Он признался, что у него есть лошади на общую сумму 24 миллиона 49 тысяч 500 сомов.

Politmer
Фото Politmer. Декларация депутата о доходах за 2018 год

«На самом деле нынешний парламентарий — бизнесмен с большим стажем. Как указано в Тынчтыкбека Конушбаева, он является президентом общественного фонда «Кожомкул», а также учредителем и президентом корпорации «Байтур». В парламенте он состоит в комитете по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству», — подчеркивают журналисты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141682/
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