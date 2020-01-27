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Власть

В 2020 году из дотаций выведут 40 айыл окмоту

В 2020 году планируется вывести не менее 40 айыл окмоту. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, в прошлом году из дотаций государства вышли всего четыре сельские управы. В этом году цифра увеличится в том числе за счет того, что кабмин меняет расщепление от подоходного налога. Постепенно в местных бюджетах будет оставаться все больше средств от уплаты этого налога.

«Нам нужно выводить села из дотации для развития страны в целом. В 2023-2024 году ни одно село не останется без чистой питьевой воды. Этот вопрос взят под особый контроль. Кроме того, решаются проблемы с ирригацией. В 2020 году планируется увеличить площадь поливных земель до 17,5 тысячи гектаров. Именно благодаря решению этих вопросов можно удержать людей в селах и создать новые рабочие места. Это в итоге уменьшит и уровень миграции», — уверен Мухаммедкалый Абылгазиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141659/
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