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Власть

Президент раскритиковал чиновников. Что ответил премьер-министр

Сегодня на заседании Совета безопасности президент Сооронбай Жээнбеков раскритиковал работу правительства в сфере внедрения цифровизации, исполнения ранее принятых решений, а также за неэффективную борьбу с коррупцией.

Премьер-министр с критикой согласился. Мухаммедкалый Абылгазиев решил объяснить, почему есть недоработки. Он оправдал наличие коррупции в госорганах пока неполным внедрением цифровизации.

«Коррупцию можно искоренить внедрением цифровизации. Я сам понимаю, что работа в горнорудной сфере проводится недостаточно. Необходимо сделать так, чтобы между работником госоргана и обычным человеком не было личного контакта. До конца 2020 года мы должны закончить процесс цифровизации. Например, в ГУОБДД почти нет коррупции. Об этом говорит сам народ», — подчеркнул глава кабмина.

Ранее на заседании Совбеза Сооронбай Жээнбеков отметил, что правительство до сих пор не разработало концепцию по развитию горнодобывающей отрасли и защите полезных ископаемых.

«Ваше равнодушие приводит к неисполнению и других мероприятий, заложенных в решениях Совета безопасности», — сказал чиновникам кабмина глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141508/
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