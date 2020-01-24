Президент: О коррупции говорят все, все возмущены, а силовики сидят и молчат

Сегодня на заседании Совета безопасности президент Сооронбай Жээнбеков раскритиковал правоохранительные органы за недостаточно проводимую работу по борьбе с коррупцией.

Он отметил, что о коррупции говорят все — и СМИ, и общественность. Однако правоохранители не принимают никаких мер.

«Ладно, если бы не говорили. Но ведь о коррупции говорится на всех мероприятиях. Почему вы не принимаете никаких мер? Как вы собираетесь бороться с этим злом, если вы не ловите, если не сажаете и не судите? Столько резонансных дел, общественность возмущается, а вы как воздух в рот набрали и сидите», — сказал глава государства, обращаясь к силовикам.