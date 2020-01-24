Сооронбай Жээнбеков проведет очередное заседание Совбеза Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков сегодня проведет очередное заседание Совета безопасности Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, Совбез рассмотрит реализацию своих решений, принятых на заседаниях в 2018–2019 годах. В частности, исполнение решений Совета безопасности об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах, о мерах по цифровому развитию страны и обеспечению безопасности в сфере недропользования.

Будут рассмотрены предложения в перечень стратегических объектов КР.