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Власть

Сооронбай Жээнбеков проведет очередное заседание Совбеза Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков сегодня проведет очередное заседание Совета безопасности Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, Совбез рассмотрит реализацию своих решений, принятых на заседаниях в 2018–2019 годах. В частности, исполнение решений Совета безопасности об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах, о мерах по цифровому развитию страны и обеспечению безопасности в сфере недропользования.

Будут рассмотрены предложения в перечень стратегических объектов КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141450/
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