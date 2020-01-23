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Власть

Нападение на врача. Пострадавшему в детской больнице медику угрожают

По факту нападения на врача Городской детской клинической больницы № 3 создана рабочая комиссия. Об этом на заседании парламента заявила депутат Евгения Строкова.

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По ее словам, врач не защищена, ей сейчас угрожают.

«Какая-то Бермет Абасовна дала врачу время подумать до утра об отзыве заявления. Медику заявили, что якобы по ее вопросу положительного решения не будет. В каждом ведомстве должны защищать свои кадры, иначе будет беспредел», — сказала Евгения Строкова, обращаясь к министру здравоохранения.

Напомним, что в Городской детской клинической больнице № 3 снова произошел инцидент. Пациентка накинулась на врача за то, что та отказала в госпитализации ее ребенка с ангиной. Медик обратилась в правоохранительные органы с заявлением о побоях. Аналогичное заявление на врача написала и нападавшая.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141394/
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