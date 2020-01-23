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Власть

На заседание Жогорку Кенеша пришли 30 депутатов. В повестке дня вопрос границ

В зале заседаний Жогорку Кенеша присутствуют только 30 депутатов. 

В повестке дня указано, что парламентарии должны обсуждать работу правительства о демаркации и делимитации границ. Однако в 14.15 табло показывало, что регистрацию прошли 59 депутатов, но в зале присутствует около 20 человек. Спустя 15 минут нардепов прибавилось, но ненамного. 

Народные избранники обсуждают ратификацию меморандума о сотрудничестве между правительствами КР и Индии о совместной научно-исследовательской работе по высокогорной биологии и медицине. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/141378/
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