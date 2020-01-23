На заседание Жогорку Кенеша пришли 30 депутатов. В повестке дня вопрос границ

В зале заседаний Жогорку Кенеша присутствуют только 30 депутатов.

В повестке дня указано, что парламентарии должны обсуждать работу правительства о демаркации и делимитации границ. Однако в 14.15 табло показывало, что регистрацию прошли 59 депутатов, но в зале присутствует около 20 человек. Спустя 15 минут нардепов прибавилось, но ненамного.

Народные избранники обсуждают ратификацию меморандума о сотрудничестве между правительствами КР и Индии о совместной научно-исследовательской работе по высокогорной биологии и медицине.