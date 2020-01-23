Мирлан Бакиров предложил недовольных жизнью кыргызстанцев отправить на Памир

Вице-спикер Мирлан Бакиров предложил недовольных жизнью в Кыргызстане отправить на Памир на неделю. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

В своем выступлении вице-спикер отметил, что правительство оказывает помощь этническим кыргызам на Большом и Малом Памире.

«Сегодня помогаем памирцам переселиться в КР. Государство показывает, что всегда готово протянуть руку кыргызам, где бы они ни находились. Тяжелую жизнь на Памире можно увидеть в материалах СМИ и рассказах историков», — считает он.

Тем, кто не доволен страной, надо купить путевку на Памир на неделю. Пусть своими глазами увидят их жизнь, возможно, после у них изменится мнение. Мирлан Бакиров

Он предложил кабмину, кроме выделения участков и строительства домов для памирцев, выдавать им льготные кредиты.

Напомним, что первая группа этнических кыргызов с Малого и Большого Памира (Афганистан) при поддержке правительства прибыла в Кыргызстан в 2017 году. Шесть семей разместили в Нарынской области. Позже несколько человек вернулись на Памир. В конце 2019-го прибыло еще 10 семей.