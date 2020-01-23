В селе Ормон-Хан мыши сгрызли стены местной школы. Дети мерзнут

В селе Ормон-Хан детям приходится учиться в холодной школе. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Жылдыз Мусабекова.

По ее словам, школа построена из легкой конструкции. Мыши сгрызли стекловату, которой утепляли стены.

«Зимой в школе холодно, а летом пахнет мышами. Я прошу рассмотреть этот вопрос», — сказала Жылдыз Мусабекова и добавила, что правительство вместо того, чтобы решать социальные вопросы, тратит деньги на проведение мероприятий, юбилеев и украшает елку.

По мнению депутата, в стране временно можно отказаться от различных праздников.