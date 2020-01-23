Дональд Трамп установил новый рекорд по количеству твитов за день

Президент США Дональд Трамп установил новый личный рекорд по количеству размещенных им за день на своей странице в Twitter сообщений. Такие данные привел вчера портал Factbase, отслеживающий официальные заявления американского лидера, сообщил ТАСС.

Дональд Трамп на фоне процедуры импичмента 22 января опубликовал 142 сообщения.

Согласно подсчетам, пока президент США находился на полях Всемирного экономического форума в Давосе, он размещал по одному сообщению каждые 88 секунд. Предыдущий рекорд он установил в декабре 2019 года, когда опубликовал 123 сообщения за сутки.

В Сенате Конгресса США проходит процесс в рамках импичмента Дональда Трампа. Верхняя палата одобрила резолюцию, которая позволит провести его в ускоренном режиме.