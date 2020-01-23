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Власть

Депутат возмущен поведением судьи, попавшей в ДТП в нетрезвом состоянии

Дисциплинарная комиссия при Совете судей должна рассмотреть поведение судьи, попавшей в ДТП в нетрезвом состоянии. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Зиядин Жамалдинов.

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По его словам, такое поведение неприемлемо для представителя Фемиды.

«Судья, попавшая в ДТП в нетрезвом виде сейчас обратилась в суд, чтобы отменить протокол, составленный сотрудником УОБДД. При этом дело рассматривает ее коллега. Это неправильно. Просьбы передать разбирательство в другой суд оставили без внимания. Но ворон ворону глаз не выклюет», — сказал Зиядин Жамалдинов.

Напомним, судья Джалал-Абадского городского суда Эльмира Сулайманова 30 декабря, будучи пьяной, на своей машине врезалась в другое авто. При себе у нее не было водительского удостоверения и техпаспорта на машину.

Приехавшим на место сотрудникам УОБДД женщина заявила, что документы остались у нее в сумочке дома. И предложила милиционерам поехать к ней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141306/
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