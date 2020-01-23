Самый низкий уровень доверия к министерствам и ведомствам у жителей Бишкека

По итогам 2019 года уровень доверия населения к государственной власти составил 27,8 балла. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Показатель оказался на 1,3 балла больше, чем по итогам первого полугодия 2019 года. Индекс доверия населения оценивался в баллах — от −100 до +100. Чем выше балл, тем больше доверия. Опрос проводили во всех регионах страны среди 3,6 тысячи человек в возрасте от 18 до 75 лет.

Респондентам задавали три вопроса: насколько вы доверяете определенному госоргану, как оцениваете уровень коррупции в нем и как в целом оцениваете его деятельность.

Больше всего доверяют государству в Нарынской области (43,6 балла), а меньше всего — в Бишкеке (9 баллов).

Интересно, что по итогам января-июня 2019 года лидером индекса была Баткенская область. Доверие к властям в регионе по-прежнему остается высоким, но во второй половине года показатель снизился на 2,8 балла. В Бишкеке властям стали верить чуть больше — на 0,66 балла.

Стоит отметить, что ни один госорган в стране не набрал даже 50 баллов в индексе доверия населения.

Из органов государственной власти люди больше всего доверяют местным госадминистрациям (47,6 балла), аппарату полномочных представителей правительства в областях (46,2 балла), Министерству чрезвычайных ситуаций (45,7 балла), Госкомитету информационных технологий и связи (41,9 балла) и Госагентству молодежи, физкультуры и спорта (41,5 балла).

Меньше всего кыргызстанцы верят Гостаможенной службе (4,1 балла) и Госслужбе исполнения наказаний (11,6 балла).

Чуть выше уровень доверия людей к Фонду по управлению госимуществом (16,7 балла), Госэкотехинспекции (16,9 балла), Министерству здравоохранения (17 балла), Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (17,5 балла) и Госфитосанинспекции (20,2 балла).

Если смотреть уровень доверия к министерствам и ведомствам по регионам, то некоторые службы получили отрицательный рейтинг.

Так, бишкекчане совсем не доверяют Государственной таможенной службе (-20,1 балла), Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (-13,7 балла), Госслужбе исполнения наказаний (-9,8 балла), Госналоговой службе (-9,3 балла).

Кроме того, низкий уровень доверия у жителей столицы к Госфиннадзору (-3,3 балла), Министерству финансов (-3,1 балла), Фонду по управлению госимуществом (-1,7 балла), Министерству здравоохранения (-1,7 балла), Госэкотехинспекции (-1,6 балла) и Минэкономики (-0,6 балла).

В Таласской области отрицательный рейтинг также оказался у Государственной таможенной службы (-15,8 балла).