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Власть

Автоматизация баз данных в Минсоцразвития сэкономила 1 миллиард сомов

Президент Сооронбай Жээнбеков принял министра труда и социального развития Улукбека Кочкорова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Уточняется, что во время встречи глава государства обсудил с министром реализацию указа об объявлении 2020-го Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей.

Президент отметил, что в рамках реализации указа в приоритетном порядке должно быть уделено внимание двум направлениям — автоматизации процесса предоставления социальных услуг и обеспечению эффективной социальной защиты детей и детства, направленной на поддержку института семьи.

Министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров рассказал, что на сегодняшний день в ведомстве функционируют две автоматизированные базы — «Корпоративная информационная система социальной помощи» (КИССП) и «Информационная система рынка труда» (ИСРТ).

Он подчеркнул, что автоматизация позволила сэкономить до 1 миллиарда сомов, которые безадресно направлялись на выплату социальной помощи.

Кроме того, удалось увеличить количество получателей детских пособий на 60 тысяч детей и за счет экономии средств улучшить качество и количество предоставляемых услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

К концу 2019 года более 860 тысяч справок и данных были получены в электронном формате. При подключении к системе «Тундук» в июле прошлого года этот показатель составлял порядка 23 тысяч справок и данных.

«Вместе с этим упрощена и полностью автоматизирована процедура назначения единовременной выплаты при рождении ребенка «балага суйунчу», устранена бюрократическая волокита. Этот вид пособий назначается по принципу «единого окна» — при рождении ребенка заполняется электронное заявление и в течение двух рабочих дней, выплачивается «балага суйунчу». Ранее выплаты производились в течение месяца. Разработана автоматизированная база данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Пилотный проект проводится в пяти районах страны. К ней подключат соответствующие госорганы, что позволит оперативно реагировать и принимать решения по возникающим вопросам. Полноценно ее запустят в марте 2020 года», — сообщили в аппарате президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141267/
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