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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Урегулирование приграничной проблемы делегации КР и РТ обсудят в Бишкеке

Очередное заседание межправительственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы пройдет в Бишкеке. Об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

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По его словам, делегации двух стран завтра в Бишкеке обсудят обмен участками.

«Таджикистан предложил три-четыре варианта для обмена. Мы сейчас рассматриваем», — сказал чиновник.

На кыргызско-таджикской границе между погранзаставами «Кызыл-Бел» и «Гулистан» 14 января прошла встреча правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. Стороны смогли договориться по шести вопросам и подписали совместный протокол. Делегации договорились определить на приграничной территории участки, которые оказались расположенными в шахматном порядке, и подготовить к 1 марта 2020 года предложение об их обмене.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141118/
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