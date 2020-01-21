Жениш Разаков о том, почему считает, что глава села Максат нарушил этику

Вице-премьер-министр Жениш Разаков прокомментировал журналистам, почему возмутился действиями главы приграничного села Максат Сапарали Адинаева.

По его данным, Сапарали Адинаев находится не в отпуске, а на больничном. Вице-премьер считает, что глава села Максат, выступив на митинге в Бишкеке, нарушил этику госслужащего.

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«Я не хочу комментировать его выступление. Но то, что он, взяв больничный, принял участие в митинге, — это нарушение этики госслужащего», — заявил Жениш Разаков.

Напомним, что 16 января в Баткене состоялось координационное совещание силовиков. Вице-премьер-министр Жениш Разаков возмутился выступлением главы села Максат Лейлекского района Сапарали Адинаева на митинге в Бишкеке 15 января. Он потребовал провести служебное расследование в отношении главы села, несмотря на то, что аким района сообщил, что Сапарали Адинаев находится в трудовом отпуске и он может быть где угодно.

Сам глава Максата говорил, что с 8 января находится в трудовом отпуске. Его сын пятиклассник, учится в музыкальной школе в столице. Он заболел. 15 января Сапарали Адинаев пришел в Жогорку Кенеш на встречу с депутатом Жанаром Акаевым.