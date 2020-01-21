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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. Исхак Пирматов предлагает недружественные меры решения

Для ускорения работы по демаркации и делимитации кыргызско-таджикской государственной границы необходимо использовать все рычаги воздействия. С инициативой на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности выступил депутат Исхак Пирматов.

По его словам, несмотря на постоянные стычки на границе, правительство Таджикистана не торопится завершить делимитацию и демаркацию.

«Наши выходят с инициативой, предлагают провести встречу, а соседи оставляют без ответа. Из-за этого заседания межправительственной комиссии проводятся редко. Для воздействия на соседей надо использовать все рычаги. Например, остановить реэкспорт ГСМ, который в народе называют контрабандой. В РТ также экспортируются уголь, строительные материалы. Закройте границу хотя бы на неделю», — заявил нардеп.

Исхак Пирматов также сказал, что работа кабмина по проблемам границы неудовлетворительная. Он также предложил укрепить Пограничные войска в Баткенской области. Военные должны постоянно патрулировать спорные участки.

На прошлой неделе комитет уже рассматривал ситуацию на кыргызско-таджикской границе. Но не было принято никаких решений.

Напомним, что в ночь на 10 января на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Граждане Таджикистана закидали камнями дом и авто кыргызстанцев, а затем обстреляли пограничников и правоохранителей, которые находились на месте событий. Когда таджикистанцы вновь забросали камнями машину кыргызстанца, граждане КР собрались и перекрыли дорогу Ош — Баткен — Исфана. После вмешательства силовиков ее открыли. 13 января на митинг к зданию Жогорку Кенеша вышли активисты. Они потребовали от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова взять под личный контроль проблемы кыргызско-таджикской границы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141071/
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