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Власть

Депутаты предлагают очередные поправки в Закон «О госзакупках»

Депутаты разработали пакет поправок в Закон «О госзакупках». Документ представлен на общественное обсуждение.

Уточняется, чтобы поддержать отечественных предпринимателей, повысить их конкурентоспособность и обеспечить население рабочими местами, предлагается при осуществлении госзакупок за счет международных кредитов отдавать предпочтение внутренним производителям. Но это только в том случае, если в ратифицированном Жогорку Кенешем международном договоре не прописана компания- поставщик или подрядчик.

При этом иностранные поставщики вправе участвовать в конкурсе в качестве консорциума или товарищества, в состав которого входят резиденты Кыргызстана.

В случае принятия законопроекта правительству необходимо разработать и утвердить систематизированные технические и качественные характеристики товаров, работ и услуг. Поэтому введение в действие вносимых изменений возможно только по истечении шестимесячного срока со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/140856/
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