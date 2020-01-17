12:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Премьер посмотрел фильм «Дарак ыры» и рассказал о его достоинствах

Режиссер и сценарист мюзикла «Дарак ыры» Айбек Дайырбеков награжден именными часами, а продюсеру фильма Толкун Дайырбековой объявлена благодарность от имени премьер-министра. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Читайте по теме
Мюзикл «Дарак ыры» («Песнь древа») признан лучшим фильмом на фестивале в Дакке

По его данным, сегодня Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с авторами мюзикла «Дарак ыры». Он признался, что смотрел много фильмов отечественного производства. Главу кабмина радует, что среди них есть качественные картины. В частности, мюзикл «Дарак ыры» принят и оценен народом по достоинству.

«Игра актеров, подбор песен, декорации. Все это впечатляет зрителя. Фильм со смыслом, доступный широкому слою населения благодаря легкой форме подачи материала. Самое главное — в фильме есть нравственно-воспитательный аспект. В сегодняшних реалиях это немаловажный аспект для подрастающего поколения. Кино как способ пропаганды способно оказывать чрезвычайно высокое эмоциональное воздействие», — подчеркнул премьер-министр.

Учитывая важность духовного развития и воспитания подрастающего поколения, принято решение выделить финансовые средства для производства отечественных сериалов в рамках государственного заказа.

Мухаммедкалый Абылгазиев

«Сегодня много негатива, который оказывает влияние на подрастающее поколение. Молодежь необходимо воспитывать, в том числе и через кино, прививая ей непреходящие человеческие ценности. Через кино, которое называют «кыргызское чудо», мы хотим рассказать подрастающему поколению, что для нас ценно и важно сохранить», — отметил он.

Министерству культуры, информации и туризма выделено 30 миллионов сомов для создания национального аудиовизуального продукта в виде тематических телевизионных сериалов.

«Конкурс по отбору лучших сценариев для киносериалов будет объявлен до конца января этого года. Мы считаем, что в сценариях должна присутствовать определенная идеология. Главная триада больших тем — человек, семья, родина. Разумеется, никаких ограничений по жанрам и сюжетам, если выдерживаются главные принципы, не будет», — заключил глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/140799/
просмотров: 61
Версия для печати
Материалы по теме
Состоялся телефонный разговор Мухаммедкалыя Абылгазиева и Дмитрия Медведева
Премьер-министр Кыргызстана рассказал о планах правительства на 2020 год
Мухаммедкалый Абылгазиев: Общество не до конца поняло, что такое фискализация
Премьер обещает усилить борьбу с теневой экономикой и нелегальным бизнесом
Мухаммедкалый Абылгазиев: Иски против СМИ — не единственный путь решения споров
Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана
Премьер пообещал Майлуу-Сууйскому электроламповому заводу 300 миллионов сомов
На честную работу таможенников в борьбе с контрабандой надеется премьер-министр
В следующем году начнется масштабная реализация проектов ГЧП
Скандал с контрабандными схемами. Премьер-министр пока не получил повестку
Популярные новости
Пятнадцать новых партий появилось в&nbsp;Кыргызстане. Кто их&nbsp;создал Пятнадцать новых партий появилось в Кыргызстане. Кто их создал
Франкфурт-на-Майне. Дастанбек Джумабеков снова ошибся в&nbsp;произношении Франкфурт-на-Майне. Дастанбек Джумабеков снова ошибся в произношении
В&nbsp;Кыргызстане снизили штрафы за&nbsp;нарушение ПДД. Президент подписал закон В Кыргызстане снизили штрафы за нарушение ПДД. Президент подписал закон
То&nbsp;дети мерзнут, то&nbsp;женщины виноваты. Камчыбек Жолдошбаев снова отличился То дети мерзнут, то женщины виноваты. Камчыбек Жолдошбаев снова отличился
Бизнес
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
17 января, пятница
12:43
Премьер посмотрел фильм «Дарак ыры» и рассказал о его достоинствах Премьер посмотрел фильм «Дарак ыры» и рассказал о его д...
12:41
Еще одно избиение жены. Возбуждено уголовное дело, женщина в больнице
12:29
Итоги-2019. Экономика Кыргызстана остается зависимой от золота
12:26
События в Кой-Таше. В чем обвиняют Фарида Ниязова
12:18
Женщины тоже бьют мужей. В МВД рассказали о пострадавших от семейного насилия