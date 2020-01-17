Премьер посмотрел фильм «Дарак ыры» и рассказал о его достоинствах

Режиссер и сценарист мюзикла «Дарак ыры» Айбек Дайырбеков награжден именными часами, а продюсеру фильма Толкун Дайырбековой объявлена благодарность от имени премьер-министра. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, сегодня Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с авторами мюзикла «Дарак ыры». Он признался, что смотрел много фильмов отечественного производства. Главу кабмина радует, что среди них есть качественные картины. В частности, мюзикл «Дарак ыры» принят и оценен народом по достоинству.

«Игра актеров, подбор песен, декорации. Все это впечатляет зрителя. Фильм со смыслом, доступный широкому слою населения благодаря легкой форме подачи материала. Самое главное — в фильме есть нравственно-воспитательный аспект. В сегодняшних реалиях это немаловажный аспект для подрастающего поколения. Кино как способ пропаганды способно оказывать чрезвычайно высокое эмоциональное воздействие», — подчеркнул премьер-министр.

Учитывая важность духовного развития и воспитания подрастающего поколения, принято решение выделить финансовые средства для производства отечественных сериалов в рамках государственного заказа. Мухаммедкалый Абылгазиев

«Сегодня много негатива, который оказывает влияние на подрастающее поколение. Молодежь необходимо воспитывать, в том числе и через кино, прививая ей непреходящие человеческие ценности. Через кино, которое называют «кыргызское чудо», мы хотим рассказать подрастающему поколению, что для нас ценно и важно сохранить», — отметил он.

Министерству культуры, информации и туризма выделено 30 миллионов сомов для создания национального аудиовизуального продукта в виде тематических телевизионных сериалов.

«Конкурс по отбору лучших сценариев для киносериалов будет объявлен до конца января этого года. Мы считаем, что в сценариях должна присутствовать определенная идеология. Главная триада больших тем — человек, семья, родина. Разумеется, никаких ограничений по жанрам и сюжетам, если выдерживаются главные принципы, не будет», — заключил глава кабмина.