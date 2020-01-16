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Власть

Из-за отсутствия стандартов часть школ построили из опасных для детей материалов

Правительство Кыргызстана устанавливает стандарты используемых материалов в строительстве. Об этом на его заседании во время презентации Стратегии развития строительной отрасли на 2020-2030 годы заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он отметил, что из-за отсутствия стандартов строительства многие здания, в том числе социальные объекты, не безопасны.

«Например, некоторые школы, которые строили пять лет, приходится сносить, потому что использовали вредные для жизни детей материалы», — сказал глава кабмина.

Правительство на заседании одобрило Стратегию развития строительной отрасли на 2020-2030 годы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/140713/
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