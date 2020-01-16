Из-за отсутствия стандартов часть школ построили из опасных для детей материалов

Правительство Кыргызстана устанавливает стандарты используемых материалов в строительстве. Об этом на его заседании во время презентации Стратегии развития строительной отрасли на 2020-2030 годы заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Он отметил, что из-за отсутствия стандартов строительства многие здания, в том числе социальные объекты, не безопасны.
«Например, некоторые школы, которые строили пять лет, приходится сносить, потому что использовали вредные для жизни детей материалы», — сказал глава кабмина.
Правительство на заседании одобрило Стратегию развития строительной отрасли на 2020-2030 годы.