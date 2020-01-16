15:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Третья суббота марта объявлена общенациональным днем посадки деревьев

В Кыргызстане третья суббота марта объявлена общенациональным днем посадки деревьев. Жогорку Кенеш принял сегодня соответствующее постановление. За проголосовали 96 депутатов. 

Отметим, что накануне нардепы спорили, стоит ли поддерживать инициативу коллеги Айнуру Алтыбаевой. Одни считали, что это превышение полномочий Жогорку Кенеша, другие указывали на отсутствие финансирования.

Проект постановления был возвращен в профильный комитет на повторное рассмотрение, но сегодня вице-спикер Мирлан Бакиров предложил включить вопрос в повестку голосования. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/140688/
просмотров: 369
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предлагает объявить общенациональный день посадки деревьев
В лесных хозяйствах Кыргызстана высадили новый сорт павлонии
В Кыргызстане вдоль границы с Казахстаном появится зеленая полоса
В Бишкеке начали зимние посадки хвойных деревьев
Аномальная жара. Деревья позволяют снизить температуру воздуха на 8 градусов
В Бишкеке разбили рябиновый сад
В Бишкеке начали высаживать лиственные и хвойные деревья
В Бишкеке жильцы высадили деревья на придомовом участке, который отстояли
Популярные новости
Пятнадцать новых партий появилось в&nbsp;Кыргызстане. Кто их&nbsp;создал Пятнадцать новых партий появилось в Кыргызстане. Кто их создал
То&nbsp;дети мерзнут, то&nbsp;женщины виноваты. Камчыбек Жолдошбаев снова отличился То дети мерзнут, то женщины виноваты. Камчыбек Жолдошбаев снова отличился
Что несет Памир Асанов? Вице-спикер возмущена неподготовкой замглавы МВД Что несет Памир Асанов? Вице-спикер возмущена неподготовкой замглавы МВД
Правительство России ушло в&nbsp;отставку. Медведеву предложили должность в&nbsp;Совбезе Правительство России ушло в отставку. Медведеву предложили должность в Совбезе
Бизнес
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
16 января, четверг
15:15
Четыре кыргызстанца погибли в ДТП в северном Казахстане Четыре кыргызстанца погибли в ДТП в северном Казахстане...
15:10
Водителя, который требовал с пассажиров по 20 сомов, сняли с линии
14:39
Обвинения по импичменту Дональда Трампа передали в Сенат
14:30
Экологическая проблема в Бишкеке. Рецепт избавления от Тамерлана Ибраимова
14:17
Три года со дня катастрофы в Дачи СУ. Президент встретился с детьми погибших