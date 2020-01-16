В Кыргызстане третья суббота марта объявлена общенациональным днем посадки деревьев. Жогорку Кенеш принял сегодня соответствующее постановление. За проголосовали 96 депутатов.

Отметим, что накануне нардепы спорили, стоит ли поддерживать инициативу коллеги Айнуру Алтыбаевой. Одни считали, что это превышение полномочий Жогорку Кенеша, другие указывали на отсутствие финансирования.

Проект постановления был возвращен в профильный комитет на повторное рассмотрение, но сегодня вице-спикер Мирлан Бакиров предложил включить вопрос в повестку голосования.