Честный и боится бога. Азимбек Бекназаров о том, почему поддерживает президента

Сооронбай Жээнбеков пока продолжает прислушиваться к мнению народа. Он честный и боится бога. Об этом вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров заявил сегодня на пресс-конференции.

Дипломат отметил, что доволен главой государства и верит ему.

«Из всех президентов Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову я верю. Он пока чист и боится бога. Он говорил, что не допустит семейно-клановую власть», — сказал Азимбек Бекназаров.

По его словам, Сооронбай Жээнбеков готов обсудить внесение изменений в Конституцию.

«Я работал со всеми президентами, но только Сооронбай Жээнбеков согласился обсудить наше предложение о проведении конституционной реформы. Остальные главы государства обзывали нас стервятниками и призвали бросать в нас камни. Сооронбай Жээнбеков тоже мог, как предшественники, советуясь только со своим окружением, изменить Основной закон. Но он на это не пошел», — подчеркнул Азимбек Бекназаров.

Он также сообщил, что у президента плохо работает PR-служба.

«Никто не говорит о делах главы государства, о важности заявленных инициатив, потому что у него по-прежнему сидит команда Алмазбека Атамбаева, его парламент и правительство. Я говорил Сооронбаю Жээнбекову об этом», — пояснил посол.