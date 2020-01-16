Дастан Бекешев о странных нововведениях в Правила дорожного движения

Дастан Бекешев просит правительство провести общественное обсуждение проекта новых Правил дорожного движения, которые разработаны в Кыргызстане. Инициативу он озвучил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в ПДД есть странные пункты. К примеру, запрет на выезд на заднем ходу в ночное время суток.

«Или запрет на остановку между населенными пунктами. А если человек едет, к примеру, из Бишкека в Ош? Еще вы убрали описание к дорожным знакам. Зачем? Этого, я считаю, вообще не стоит делать», — отметил Дастан Бекешев.

Он призвал провести широкие общественные слушания с участием руководителей автошкол, водителей, владельцев автотранспорта, и с учетом замечаний принимать новые ПДД.

Отметим, с 2020 года в Кыргызстане вступят в силу новые Правила дорожного движения. Они разрешат, в частности, автомобилям ездить на некоторых участках дорог со скоростью 110 километров в час.