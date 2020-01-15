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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Вице-премьер-министр Жениш Разаков встретился с жителями села Кок-Таш

Вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков встретился с жителями села Кок-Таш. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, во время встречи чиновник ответил на ряд вопросов, в том числе относительно задержания четырех жителей села по подозрению в провокационных действиях на границе.

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В кабмине отметили, что вопрос рассмотрят в рамках законодательства.

Завтра Жениш Разаков в Баткене проведет координационное совещание по приграничным вопросам с участием руководителей ГКНБ, ГПС, МВД, Генеральной прокуратуры и местных органов власти региона.

На совещании обсудят вопросы обеспечения общественной безопасности и порядка на приграничной территории, социально-экономическое развитие области, а также укрепление приграничного сотрудничества, усиление информационно-разъяснительной работы среди населения по переговорам с таджикской стороной.
Ссылка: https://24.kg/vlast/140569/
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