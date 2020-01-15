В Жогорку Кенеше появился новый депутат

Новый депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Нурбек Сыдыгалиев сегодня принес присягу.

Он пришел в парламент вместо Алмамбета Шыкмаматова. Лидер партии Омурбек Текебаев заявил, что ранее была договоренность, что Шыкмаматов сдаст мандат и уступит место однопартийцу. Однако сам Нурбек Сыдыгалиев эти сведения опроверг.

Напомним, в конце 2019 года в «Ата Мекене» разразился скандал. 27 декабря ЦИК досрочно прекратила депутатские полномочия Алмамбета Шыкмаматова на основании поданного заявления. Новым лидером парламентской фракции «Ата Мекен» избрана Айсулуу Мамашова.