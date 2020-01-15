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Власть

Спикер БГК не получал заявление лидера фракции «Республика — Ата Журт»

Заявление лидера фракции БГК «Республика — Ата Журт» Асылбека Кадралиева о сложении им полномочий не поступало спикеру. Об этом 24.kg сообщил председатель горкенеша Жаныбек Абиров.

«Ни мне, ни на имя горкенеша такое заявление не поступало. Я не знаю, откуда оно взялось», — сказал он.

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Жаныбек Абиров отметил, что решение о сложении полномочий никак не утверждается, ни сессионно, ни в БГК.

«Это может быть желание фракции об избрании нового лидера или уходе старого. Кенеш не имеет права вмешиваться в дела фракции», — добавил спикер.

Он подчеркнул, что не говорил по данному поводу с Асылбеком Кадралиевым.

Отметим, что накануне в БГК закончилась очередная сессия. Лидер фракции «Республика — Ата Журт» на ней не присутствовал. Он оказался недоступным для комментариев и по телефону.

Напомним, сессия началась 25 декабря. Всего на повестке дня 26 вопросов, в том числе утверждение бюджета Бишкека на 2020 год. Депутаты успели рассмотреть только два. По третьему вопросу — выделению земельного участка под строительство футбольного центра — муниципалитет и горкенеш не смогли прийти к единому мнению. Фракция «Республика — Ата Журт» предложила объявить вотум недоверия мэру Азизу Суракматову, но вопрос не стали рассматривать. Впоследствии лидер фракции отозвал свое предложение, а также вопрос о выделении участка с повестки дня и добровольно сложил с себя полномочия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/140490/
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