Законность продажи арендованных участков под многоэтажки обсудили в БГК

Насколько законна продажа в собственность ранее выданных в аренду муниципальных участков, на которых построены многоэтажные объекты? Этот вопрос поднял сегодня на сессии БГК депутат Куванычбек Конгантиев.

Он отметил, что Земельный кодекс запрещает прямую продажу муниципальных участков, но юрист мэрии объяснил, что такое право у них есть.

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Юрист уточнил, что в соответствии с договорными обязательствами земельные участки, предоставленные под объекты капстроительства, при освоении 17 процентов площали арендатор обязан выкупить.

«Мы сейчас порядок выкупа обсуждаем, а не обязательства. Вы делаете ссылку на гражданские нормы, хотя Земельным кодексом установлено, что прямая продажа в собственность запрещена. Мы получали протест прокуратуры в прошлом созыве. Законодательство не поменялось», — сказал Куванычбек Конгантиев и попросил представителя прокуратуры объяснить данный момент.

Представитель прокуратуры подтвердил, что в 2013 году был внесен протест. Но речь шла о предоставлении в аренду земельных участков под капитальное строительство.

«Руководство посчитало это неправильным, потому что после приема объекта в эксплуатацию, по нормам Жилищного кодекса он может перейти в общедолевую собственность жильцов. Таким образом, эта норма нарушает права муниципалитета, который утрачивает права собственности на участок. Предлагаемое положение решает эту проблему. Противоречия законодательству нет», — отметил он.

В итоге депутаты приняли проект постановления за основу.

Напомним, сессия началась 25 декабря. Всего на повестке дня 26 вопросов, в том числе утверждение бюджета Бишкека на 2020 год. Депутаты успели рассмотреть только два. По третьему вопросу — выделение земельного участка под строительство футбольного центра, муниципалитет и горкенеш не смогли прийти к единому мнению. Фракция «Республика — Ата Журт» предложила объявить вотум недоверия мэру Азизу Суракматову, но так как до этого было принято решение о переносе сессии, вопрос не стали рассматривать. Впоследствии лидер фракции отозвал свое предложение, а также вопрос о выделении участка с повестки дня и добровольно сложил с себя полномочия.