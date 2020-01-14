В БГК решают, как продавать земельные участки, ранее выданные в аренду

Оценивать земельные участки, на которых построены многоэтажные дома, должны независимые оценщики. Об этом заявили на очередной сессии Бишкекского городского кенеша.

Депутаты рассматривают вопрос об утверждении порядка выкупа земельных участков, ранее предоставленных в аренду под проектирование и строительство многоэтажных объектов в Бишкеке. Речь об объектах высотой не ниже пяти этажей, которые уже построены и сданы в эксплуатацию.

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Лидер коалиции большинства Жумабек Салымбеков предложил сразу приступить к рассмотрению проекта постановления без обсуждения. Депутаты поддержали.

Однако депутат Гульнара Молдобаева поинтересовалась, учли ли в проекте предложения фракции «Республика — Ата Журт» — оценивать участок по специальной формуле.

Вице-мэр Азиз Алымкулов признался, что нет, поскольку получили предупреждение от прокуратуры. «В нем говорится, что продавать по коэффициентам мэрии мы не можем, а только через независимых оценщиков. Поэтому за основу взяли заключение прокуратуры», — сказал он.

Гульнара Молдобаева возразила, что положение будет противоречить нормам Земельного кодекса.

«В нем нет понятия прямой продажи, а есть только предоставление в аренду. Если будем продавать, то должны проводить торги. Но там уже построили дома. Получается, их нельзя выставлять на торги. Наше постановление будет противоречить кодексу», — отметила она.

Юристы мэрии возразили, что после завершения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию вступает в силу Жилищный кодекс.

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После того как депутатам раздали копию письма из прокуратуры, Гульнара Молдобаева поинтересовалась, где именно в нем указано, что нельзя использовать формулу для оценки.

«С какой целью вводите в заблуждение?» — спросила она у вице-мэра и добавила, что во время обсуждения проекта предложили три варианта формул — от мэрии, депутатов и общую.

«Формула была моей инициативой, но ее не поддержали. Мы понимаем, что с рыночной стоимостью объекты мало кто захочет купить», — сказал он.

В итоге депутаты из профильной комиссии по муниципальной собственности попросили перерыв для обсуждения вопроса.

Напомним, сессия началась 25 декабря. Всего на повестке дня 26 вопросов, в том числе утверждение бюджета Бишкека на 2020 год. Депутаты успели рассмотреть только два. По третьему вопросу — выделению земельного участка под строительство футбольного центра — муниципалитет и горкенеш не смогли прийти к единому мнению. Фракция «Республика — Ата Журт» предложила объявить вотум недоверия мэру Азизу Суракматову, но вопрос не стали рассматривать. Впоследствии лидер фракции отозвал свое предложение, а также вопрос о выделении участка с повестки дня и добровольно сложил с себя полномочия.