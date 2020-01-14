Премьер-министр Кыргызстана рассказал о планах правительства на 2020 год

Начавшийся 2020-й должен стать для государственных органов Кыргызстана годом экономических достижений и устойчивого развития. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на совещании с руководителями государственных органов страны, сообщила его пресс-служба.
«Мы добились определенных достижений, были и недостатки в работе. 2019-й был годом стабильности и консолидации общества. Основным приоритетом для нас являются улучшение жизни граждан, увеличение бюджета, а также своевременное решение социальных вопросов. В этом направлении приняты определенные шаги и начаты фундаментальные изменения», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
Он подчеркнул, что в 2020 году перед министерствами и ведомствами поставлен широкий круг задач.
Он заявил, что приоритетным направлением кабмина является фискализация налоговых и таможенных процедур.
«2020-й будет нацелен на фискализацию налоговых и таможенных процедур. Нам важно обеспечить цифровизацию налогового и таможенного управления, что гарантирует прозрачность всех процессов. Наша цель — снижение уровня теневой экономики и увеличение поступлений в бюджет страны», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
Особое внимание, по словам главы кабинета министров, необходимо уделить проектам по обеспечению населения чистой питьевой водой, развитию государственно-частного партнерства в реализации социально значимых проектов.
«2020-й будет годом финансовой дисциплины. Важными событиями станут парламентские выборы, общенациональная перепись населения и очередные Олимпийские игры в Токио, в которых примут участие и наши спортсмены», — заключил он.