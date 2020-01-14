Премьер-министр Кыргызстана рассказал о планах правительства на 2020 год

Начавшийся 2020-й должен стать для государственных органов Кыргызстана годом экономических достижений и устойчивого развития. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на совещании с руководителями государственных органов страны, сообщила его пресс-служба.

Фото пресс-службы правительства КР. Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание с руководителями госорганов страны

По ее данным, глава правительства отметил, что прошедший год был непростым и очень важным.

«Мы добились определенных достижений, были и недостатки в работе. 2019-й был годом стабильности и консолидации общества. Основным приоритетом для нас являются улучшение жизни граждан, увеличение бюджета, а также своевременное решение социальных вопросов. В этом направлении приняты определенные шаги и начаты фундаментальные изменения», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он подчеркнул, что в 2020 году перед министерствами и ведомствами поставлен широкий круг задач.

Фото пресс-службы правительства КР. Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание с руководителями госорганов страны

Он заявил, что приоритетным направлением кабмина является фискализация налоговых и таможенных процедур.

«В 2020-м начнут свою деятельность такие крупные инвестиционные проекты, как «Джеруй», «Чаарат ЗААВ», «Этибакыр-Терексай», «Кыргыз унаа курулуш», «Кыргыз текстиль», «Металл кен», «Баден сервис». Кроме того, в текущем году будет создан расчетный центр, который будет фиксировать объем потерь в сфере энергетики и другие важные показатели. Считаю важным открыть в каждом районе республики специализированные центры по поддержке предпринимателей, обучению их финансовой грамотности и подготовке бизнес-планов. Для развития регионов необходимо обучать граждан предпринимательству для более рационального использования кредитных ресурсов, инвестиций и последующей реализации своих идей и проектов. При этом большое значение имеют развитие и реализация проектов в сфере зеленой экономики, программ по финансированию проектов в сельском хозяйстве», — отметил премьер.

«2020-й будет нацелен на фискализацию налоговых и таможенных процедур. Нам важно обеспечить цифровизацию налогового и таможенного управления, что гарантирует прозрачность всех процессов. Наша цель — снижение уровня теневой экономики и увеличение поступлений в бюджет страны», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

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Особое внимание, по словам главы кабинета министров, необходимо уделить проектам по обеспечению населения чистой питьевой водой, развитию государственно-частного партнерства в реализации социально значимых проектов.

«2020-й будет годом финансовой дисциплины. Важными событиями станут парламентские выборы, общенациональная перепись населения и очередные Олимпийские игры в Токио, в которых примут участие и наши спортсмены», — заключил он.