Это неправильно. Депутаты БГК рассматривают вопросы без обсуждения

Сегодня все вопросы сессии депутаты принимают без обсуждения, это неправильно. Об этом заявил на очередной сессии БГК депутат Таалайбек Сагынов.

По его словам, каждый вопрос сопровождается предложением лидера коалиции большинства Жумабека Салымбекова приступить сразу к проекту постановления без обсуждения вопроса. Фракция «Кыргызстан», членом которой является Таалайбек Сагынов, не входит в коалицию.

Мы создаем опасный прецедент. Давайте будем работать, а не превращать это все в клоунаду. Таалайбек Сагынов

Глава БГК Жаныбек Абиров ответил, что многие вопросы обсуждались на комиссиях, проводились круглые столы.

«Я не говорю о последних вопросах. Так все принимались сегодня. Каждый начинался заявлением, что коалиция большинства предлагает принять вопрос без обсуждения. Я лишь прошу соблюдать право депутата на выступление», — парировал Таалайбек Сагынов.

Депутаты успели рассмотреть ряд вопросов: утверждение бюджета на 2020 год, создание управления по молодежной политике, новый состав комиссий, изменения и дополнения в регламент.

Сейчас депутаты обсуждают проект постановления об утверждении положения о порядке предоставления дополнительных земельных участков в аренду без проведения торгов.

Напомним, сессия началась 25 декабря. Всего на повестке дня 26 вопросов, в том числе утверждение бюджета Бишкека на 2020 год. Депутаты успели рассмотреть только два. По третьему вопросу — выделению земельного участка под строительство футбольного центра — муниципалитет и горкенеш не смогли прийти к единому мнению. Фракция «Республика — Ата Журт» предложила объявить вотум недоверия мэру Азизу Суракматову, но вопрос не стали рассматривать. Впоследствии лидер фракции отозвал свое предложение, а также вопрос о выделении участка с повестки дня и добровольно сложил с себя полномочия.