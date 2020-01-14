Для выявления коррупционных схем в энергосекторе депутаты создали комиссию

В Жогорку Кенеше создали депутатскую комиссию по изучению коррупционных схем в энергосекторе. Нардепы заслушали экспертов.

По словам одного из членов комиссии Зиядина Жамалдинова, народные избранники всех тонкостей не знают, поэтому и решили сначала заслушать специалистов. Будут приглашены и топ-менеджеры отрасли.

«Создана команда из компетентных экспертов, которые должны выявить все коррупционные схемы. Конкретные сроки работы комиссии не определены, но предположительно это займет около трех месяцев», — отметил Зиядин Жамалдинов и добавил, что по итогам материалы могут передать в правоохранительные органы.



Аналитикам предстоит изучить достоверность потерь электроэнергии и уровень дебиторской задолженности в распределительных энергокомпаниях, представленных ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания». Для беседы пригласят и главу ОАО Айтмамата Назарова.

В состав комиссии вошли Мухтар Айнакулов, Омурбек Бакиров, Айнура Осмонова, Ильхом Мананнов (СДПК), Тынчтык Конушбаев, Алмазбек Токторов («Кыргызстан»), Зиядин Жамалдинов («Онугуу-Прогресс»), Акылбек Жапаров («Бир Бол»), Бахадыр Сулейманов («Ата Мекен»). Председателем избран Акылбек Жапаров.