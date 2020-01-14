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Власть

Депутаты интересуются, чем занят наш посол в Таджикистане Джаныш Рустенбеков

Депутаты Жогорку Кенеша интересуются, чем занят посол Кыргызстана в Таджикистане Джаныш Рустенбеков. Об этом на заседании комитета по обороне, безопасности и международным делам спросил у представителей МИД Абдыбахап Нурбаев.

«Джаныш Рустенбеков ведет работу в соответствии со своими функциональными обязанностями.  Поскольку дипмиссия является политическим органом, то его работа ведется в этом направлении», — ответил чиновник МИД.

Комитет решил продолжить заслушивать информацию по ситуации на кыргызско-таджикской границе за закрытыми для прессы дверями. Перед депутатами отчитываются представители ГПС и МИД.

Приглашенный на заседание комитета вице-премьер-министр Жениш Разаков находится в Баткене. Сегодня он проведет встречу с представителями правительства Таджикистана. 

Напомним, в ночь на 10 января на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Граждане РТ закидали камнями дом и авто кыргызстанцев, а затем обстреляли пограничников и правоохранителей, которые находились на месте событий. Когда таджикистанцы вновь забросали камнями машину кыргызстанца, граждане КР собрались и перекрыли дорогу Ош — Баткен — Исфана. После вмешательства силовиков дорогу открыли. 13 января на митинг к зданию Жогорку Кенеша вышли активисты. Они потребовали от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова взять под личный контроль проблемы кыргызско-таджикской границы.

Стало известно, что указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона Чрезвычайный и Полномочный Посол в Кыргызстане Сухроб Олимзода освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/140384/
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