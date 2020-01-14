Управление по молодежной политике мэрии хотят сделать общественной организацией

Сделать управление по молодежной политике и делам детей мэрии Бишкека общественным, а не муниципальным предложил на очередной сессии БГК депутат Казыбек Эргешов.

По его словам, если создать управление в структуре мэрии, то его могут в дальнейшем использовать в корыстных целях, в частности, во время выборов.

«Предлагаю, чтобы оно было общественным, тогда и финансы сэкономим, и его сотрудники не будут использоваться в выборах», — отметил он.

Ранее вице-мэр Татьяна Кузнецова рассказала, что муниципалитет по поручению депутатов изучил вопрос создания подразделения, которое бы занималось вопросами молодежи.

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«Но мы считаем, что было бы целесообразно включить туда и дела детей», — сказала она.

Вице-мэр добавила, что штатная численность муниципальных служащих утверждена правительством в 2015 году.

«Сейчас обсуждается вопрос о перераспределении единиц и согласования с правительством», — отметила Татьяна Кузнецова.

Спикер БГК Жаныбек Абиров добавил, что изменение структуры мэрии — это прерогатива муниципалитета.

«Мы можем только одобрить изменения или нет», — ответил он.

Напомним, сессия началась 25 декабря. Всего на повестке дня 26 вопросов, в том числе утверждение бюджета Бишкека на 2020 год. Депутаты успели рассмотреть только два. По третьему вопросу — выделению земельного участка под строительство футбольного центра — муниципалитет и горкенеш не смогли прийти к единому мнению. Фракция «Республика — Ата-Журт» предложила объявить вотум недоверия мэру Азизу Суракматову, но так как до этого было принято решение о переносе сессии, вопрос не стали рассматривать. Впоследствии лидер фракции отозвал свое предложение, а также вопрос о выделении участка с повестки дня и добровольно сложил с себя полномочия.