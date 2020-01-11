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Власть

Новые санкции против Ирана вводят США

Фото Белого дома. Госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин

Власти США объявили о новых санкциях против Ирана в связи с недавним нападением на американские военные объекты в Ираке. Ответственность за него взял на себя Корпус стражей исламской революции, сообщила «Фергана» со ссылкой на NBC.

С заявлением о санкциях выступили госсекретарь Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин. Ограничительные меры коснутся строительной, текстильной и добывающей промышленности Ирана и некоторых чиновников, которых американская сторона считает причастными к недавнему нападению на базу.

Министр финансов заявил, что санкции обойдутся Ирану в миллиарды долларов.

«Президент ясно дал понять, — отметил представитель Белого дома, — что экономические санкции будут до тех пор, пока Иран не откажется от террористической деятельности и разработки ядерного оружия».

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Международные санкции против Ирана — по разным поводам — вводились на протяжении нескольких десятков лет. Последние — нефтяное эмбарго, что существенно подорвало доходы Ирана и способствовало экономическому кризису.

Ракетный обстрел военных объектов США в Ираке произошел в ночь на 8 января. Это стало ответом Ирана на убийство Касема Сулеймани — одного из влиятельных генералов Корпуса стражей исламской революции, которого американские власти считали террористом. После его гибели Вашингтон и Тегеран обменялись угрозами.
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