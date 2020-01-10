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Власть

Премьер обещает усилить борьбу с теневой экономикой и нелегальным бизнесом

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев пообещал бороться с теневой экономикой и нелегальным бизнесом. Об этом он заявил в ходе рабочего совещания по вопросу реализации основных принципов бюджетной политики.

«Особое внимание мы будем уделять борьбе с теневой экономикой. Уже развернуты системы автоматизированного весогабаритного контроля на приграничных территориях с Казахстаном для борьбы с неучтенным ввозом товаров. Эти системы установлены на постах «Ак-Тилек» и «Чалдовар» в Чуйской области и «Чон-Капка» Таласской области. Работы по построению аналитических платформ по всей цепочке администрирования налогов и платежей позволят сократить все виды налоговых проверок. На внешних границах ЕАЭС устанавливаются инспекционно-досмотровые комплексы, которые позволяют сканировать транспортные средства без вскрытия грузовых отделений, что должно способствовать ускорению процесса проведения таможенного контроля и минимизировать случаи недостоверного декларирования. Таким образом, мы гарантируем, что система прослеживаемости товаров позволит значительно увеличить доходы государственного бюджета, контролировать ввозимый груз из третьих стран, а самое главное, сократить долю теневой экономики. А в последующем и вовсе избавиться от нелегального бизнеса», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев, отметив, что работу по цифровизации налоговых и таможенных процедур кабмин продолжит и в 2020 году.

По итогам совещания премьер дал ряд поручений, касающихся выполнения  социальных обязательств.
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