Сооронбай Жээнбеков напомнил министру финансов о приоритетах на 2020 год

Президент Сооронбай Жээнбеков принял министра финансов Бактыгуль Жеенбаеву. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Уточняется, что президент ознакомился с предварительными итогами по исполнению республиканского бюджета за 2019 год и основными направлениями и параметрами бюджетной политики на 2020-й.

Министр финансов Бактыгуль Жеенбаева представила информацию о проводимой работе по управлению внешним долгом государства. Президент в свою очередь напомнил, что в Национальной стратегии развития страны определен ряд приоритетных проектов. Для реализации стратегических задач и мероприятий в рамках Года развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей, проводимой судебно-правовой реформы требуется достаточный объем средств.

Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость неуклонного исполнения социальных обязательств со стороны государства, жесткого контроля над эффективностью доходной и расходной частей бюджета и подчеркнул, что основные направления бюджетной политики страны должны быть ориентированы на конкретные результаты.