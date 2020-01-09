Премьер-министр признал, что в Кыргызстане женщины терпят унижение и насилие

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев прокомментировал гибель женщин в Баткенской и Нарынской областях в результате семейного насилия. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Глава кабмина заявил, что ужасающие факты насилия в отношении женщин не останутся без внимания государства. По его словам, правительство намерено усилить работу по защите прав и интересов женщин и детей.

К сожалению, мы вынуждены признать, что женщины в нашей стране нередко терпят унижение и подвергаются насилию со стороны близких людей. Мухаммедкалый Абылгазиев

«За последние дни республику потрясли новости о фактах семейного насилия в Баткенской и Нарынской областях, приведших к гибели молодых женщин, матерей. Все они стали жертвами семейного насилия, а дети фактически остались сиротами. Их матери погибли от рук мужей, которые теперь понесут суровое наказание за совершенное преступление. Последние трагические случаи свидетельствуют о том, что проблема домашнего насилия сегодня актуальна как никогда. По разным причинам женщины терпят побои и издевательства, некоторые случаи заканчиваются трагедиями», — сказал он.

Премьер-министр поручил начать работу по совершенствованию национального законодательства для улучшения механизмов обеспечения защиты граждан от семейного насилия.

«Поручено ускорить деятельность рабочей группы по изучению вопроса ужесточения наказания за семейное насилие и насилие над детьми. Эта работа должна проводиться при тесном взаимодействии с представителями гражданского общества и международных организаций. Глава кабмина поручил МВД совместно с Минтруда и социального развития и органами местного самоуправления усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам семейного насилия», — уточнили в правительстве.

Напомним, что только в новогодние дни в Кыргызстане произошло две трагедии, когда в результате семейных ссор от жестокого избиения своими супругами погибли две женщины.