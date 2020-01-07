Мы обязаны вместе жить и трудиться: поздравление президента с Рождеством

Президент Кыргызстана поздравил народ с Рождеством Христовым.

«Этот день является одним из значимых праздников, отмечаемых в нашей стране, который побуждает каждого проявлять доброту и милосердие к окружающим, оказывать помощь нуждающимся», — говорится в поздравлении Сооронбая Жээнбекова кыргызстанцам.

«Наше государство с уважением относится ко всем традиционным религиям, которые служат одним из основополагающих факторов общественного согласия и мирного сосуществования. Мы обязаны вместе жить и трудиться во благо людей и ради развития страны. Для сохранения и укрепления стабильности в обществе необходимо конструктивное взаимодействие между разными конфессиями. В нашей многонациональной стране единство во многообразии является важным фактором развития общества», — подчеркивается в тексте.

«Уверен, что праздник Рождества Христова еще более укрепит верующих в стремлении к духовному самосовершенствованию и созиданию. Желаю всем крепкого здоровья, мира, счастья, добра и благополучия!», — отметил президент страны.