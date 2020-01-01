2020-й в Кыргызстане объявлен Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей. Об этом президент республики заявил в своем новогоднем поздравлении кыргызстанцам.

Сооронбай Жээнбеков пообещал, что позитивные изменения 2019-го будут продолжены и в новом году.

«Особое внимание будет уделено нашим детям. Убежден, что, объединяя наши усилия, мы обеспечим достойную жизнь каждому ребенку. В этих целях Новый, 2020-й я решил объявить Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей. Забота о детях — это самое благородное, что мы можем сделать в этой жизни», — сказал он.

2019-й в республике был Годом развития регионов и цифровизации страны, а 2018-й — Годом развития регионов.