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Власть

2020-й — Год развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей

2020-й в Кыргызстане объявлен Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей. Об этом президент республики заявил в своем новогоднем поздравлении кыргызстанцам.

Сооронбай Жээнбеков пообещал, что позитивные изменения 2019-го будут продолжены и в новом году.

«Особое внимание будет уделено нашим детям. Убежден, что, объединяя наши усилия, мы обеспечим достойную жизнь каждому ребенку. В этих целях Новый, 2020-й я решил объявить Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей. Забота о детях — это самое благородное, что мы можем сделать в этой жизни», — сказал он.

2019-й в республике был Годом развития регионов и цифровизации страны, а 2018-й — Годом развития регионов.

 
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