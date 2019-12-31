Сооронбай Жээнбеков поздравил президентов с Новым годом по телефону

Сооронбай Жээнбеков поговорил по телефону с президентами Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Так, в разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Сооронбай Жээнбеков поздравил его и казахстанцев с наступающим новым, 2020 годом. Главы государств с удовлетворением отметили интенсивную и положительную динамику развития кыргызско-казахстанского сотрудничества в 2019 году. Стороны также обсудили перспективные вопросы двустороннего взаимодействия.

Состоялся и телефонный разговор Сооронбая Жээнбекова с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Глава Кыргызстана искренне поздравил Нурсултана Назарбаева и весь народ братского Казахстана с наступающим 2020 годом. Президент пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, благополучия и успехов в 2020 году.

Во время разговора с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым главы государств не только поздравили друг друга с Новым годом, но и отметили высокую динамику взаимодействия между Кыргызстаном и Узбекистаном, направленную на благополучие и процветание народов двух стран.

Президенты Кыргызстана и Узбекистана также обсудили актуальные вопросы двустороннего кыргызско-узбекского сотрудничества, предстоящие мероприятия в 2020 году.

Сооронбай Жээнбеков поздравил президента Эмомали Рахмона и народ Таджикистана с наступающим 2020 годом, пожелал мира, благополучия и процветания. Главы государств обсудили актуальные вопросы кыргызско-таджикского взаимодействия.

С президентом Таджикистана намечены планы по ускорению процесса делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Во время телефонного разговора с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым Сооронбай Жээнбеков кроме поздравлений обсудил с коллегой перспективные вопросы кыргызско-туркменского сотрудничества, а также они наметили совместные планы по наращиванию двустороннего взаимодействия.