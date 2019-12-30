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Власть

Главы Кыргызстана и Узбекистана обсудили предстоящие в 2020 году мероприятия

Состоялся телефонный разговор Сооронбая Жээнбекова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщила пресс-служба главы Кыргызстана.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков поздравил Шавката Мирзиеева и народ Узбекистана с наступающим Новым годом.

Главы государств отметили высокую динамику взаимодействия между республиками, направленную на благополучие и процветание народов двух стран.

Президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего кыргызско-узбекского сотрудничества, предстоящие мероприятия в 2020 году.
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