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Власть

Предновогодние госнаграды. Сооронбай Жээнбеков подписал указы об их вручении

Сооронбай Жээнбеков подписал указ о награждении государственными наградами Кыргызстана. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

Награды вручат за вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала Кыргызстана, большие достижения в профессиональной деятельности.

Орден «Манас» III степени получит президент общественного объединения «Центр помощи женщинам» Бишкека Розетта Айтматова, артист Кыргызского национального академического драматического театра Табылды Актанов, заведующий кафедрой истории и философии Кыргызского национального аграрного университета Оскон Осмонов и общественный и политический деятель, ветеран труда Абдиваит Тажибаев.

Указом предусмотрено награждение орденом «Данк» менеджера координационного центра дирекции программ Общественной телерадиовещательной корпорации Баймы Сутеновой.

Еще 12 человек получат медаль «Данк». Президент присвоил также почетные звания «Народный артист» и «Заслуженный артист», «Народный писатель», заслуженных деятелей культуры, врача и работника здравоохранения.

Предусмотрено и награждение почетными грамотами Кыргызстана.
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