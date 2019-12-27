Скандал в «Ата Мекене». Кто претендует на место лидера парламентской фракции

В парламентской фракции «Ата Мекен» разгорелся скандал. Алмамбет Шыкмаматов сегодня объявил, что сдает мандат и выходит из состава партии. Соответственно, он покидает пост лидера депутатского объединения, который занял после того, как главу партии Омурбека Текебаева лишили мандата и осудили по статье «Коррупция».

Как рассказали 24.kg источники во фракции, место председателя может достаться Садыку Шер-Ниязу. На пост претендует также Сайдулла Нышанов. Называется еще одно имя — Абдимуктар Маматов. Неплохие шансы у Искендера Гайпкулова.

Сами нардепы пока ситуацию во фракции не комментируют. Для них решение Алмамбета Шыкмаматова о сложении депутатских полномочий стало неожиданностью.