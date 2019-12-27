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Власть

Президент рассказал о коррупции на таможне. Чиновники не знают, что ответить

С 2020 года секретариатом Совета безопасности будут приняты меры по выявлению коррупционных схем в Таможенной службе и ее подразделениях. Об этом 24.kg сообщил секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев.

По его словам, рабочая группа Совбеза по демонтажу коррупционных рисков в настоящее время актуализирует детализированный план по предупреждению и пресечению коррупционных проявлений в Государственной таможенной службе.

«Мы планируем подписать его в январе 2020-го. На данный момент идет доработка плана», — сказал Дамир Сагынбаев.

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В Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями обещали уточнить информацию по этому вопросу, но уже вторые сутки представители ГСБЭП недоступны для комментариев.

В пресс-службе аппарата президента также обещали уточнить информацию, но после перестали отвечать на звонки журналистов.

Пресс-центр ГКНБ также недоступен для комментариев со вчерашнего дня.

Напомним, на прошедшей пресс-конференции президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что знает про коррупцию в Таможенной службе.

«Коррупция в ГТС превратилась в международную проблему. Как я говорил, наш народ ненавидит коррупцию. Если даже я не смогу полностью искоренить коррупцию, то хотя бы смогу сократить эти масштабы. В таможне с 90-х годов была коррупция, она всегда являлась центром притяжения для коррупционеров», — сказал глава государства.

Президент не согласен, что борьба ведется избирательно. «Я на своей шкуре ощущаю, насколько тяжело проводить борьбу с коррупцией», — отметил он на пресс-конференции.

24.kg попыталось выяснить в профильных ведомствах, услышали ли они главу государства, намерены ли усилить антикоррупционную кампанию и какими методами. Чиновники традиционно оказались не готовы ответить на простые вопросы.
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