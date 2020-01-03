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Власть

Политические события — 2019. Как все было. Timeline

2019 год завершается для Кыргызстана в политическом плане очень тревожно и нестабильно. На фоне серии громких журналистских расследований, отсутствия на них адекватной реакции правительственных чиновников усилились протестные настроения. О своей гражданской позиции заявили даже те, кто ранее был абсолютно аполитичен.

Наступающий 2020-й обещает быть не менее сложным. Предстоят выборы в парламент, а это значит, что противостояние между политическими группировками возрастет.

24.kg напоминает основные политические события уходящего года. Как все было и с чего началось.
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Политические события — 2019. Как все было. Timeline